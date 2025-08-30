Premio 91023 a Favignana: un riconoscimento alle eccellenze che rendono grandi le Isole Egadi

Un appuntamento che celebra il valore delle persone e della storia delle Egadi

Il 7 settembre presso il suggestivo Palazzo Florio di Favignana si svolgerà la settima edizione del Premio 91023, un’iniziativa di grande rilievo che fa parte della rassegna Egadi Euphoria. Questo premio nasce con l’obiettivo di valorizzare il tessuto umano, sociale e culturale delle Isole Egadi, riconoscendo pubblicamente chi, con il proprio impegno e passione, contribuisce a rendere l’arcipelago un luogo di eccellenza e di prestigio.

Il Premio 91023 raccoglie quindi la storia, i valori e le identità delle Egadi, offrendo un tributo concreto e simbolico a chi si distingue per il senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio territorio. Ogni anno, le premiazioni rappresentano un momento di unione e di orgoglio comunitario, fondamentali per la promozione turistica e culturale di questi luoghi unici.

Un percorso di successo lungo sette edizioni

Giunto alla sua settima edizione, il Premio 91023 ha nel tempo consolidato la propria autorevolezza e il proprio ruolo come evento di riferimento nell’arcipelago. La manifestazione mette in luce figure emblematiche nelle più diverse discipline, dalle arti alla cultura, dall’economia alla solidarietà, tracciando così un mosaico ricco e diversificato delle eccellenze locali.

Le precedenti edizioni hanno saputo creare un legame profondo tra la comunità isolana e chi viene premiato, diventando un tradizionale appuntamento atteso e partecipato. La cerimonia 2025 promette di rafforzare ulteriormente questo legame, rilanciando la missione di valorizzare “il valore delle persone” e “la storia delle Isole”.

Il Premio 91023 si conferma così come un importante strumento di crescita culturale e sociale per Favignana e per tutte le Isole Egadi, un’occasione per celebrare il meglio del territorio e per ispirare le future generazioni.

Nel corso delle precedenti edizioni, il Premio 91023 si è affermato come momento di unione e orgoglio per la comunità isolana, raccontando la storia e i valori delle Egadi attraverso il riconoscimento di personalità che si sono distinte per il loro contributo culturale, sociale ed economico.

L’edizione 2025 sarà condotta da Ninny Bornice e Jana Cardinale, si avvale del supporto mediatico dei partner Egadi C’è e Loft Cultura ed è organizzata dalla ProLoco Isole Egadi, con la direzione artistica di Filippo Peralta.