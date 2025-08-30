Levanzo accoglie il Gran Circo Taddei, un viaggio tra ironia e umanità firmato Camilleri

La seconda edizione di Egadi Euphoria accende Levanzo: il “Gran Circo Taddei” di Camilleri protagonista con un cast d’eccezione

Il cuore della rassegna: “Gran Circo Taddei” di Camilleri

Prosegue il viaggio artistico di Egadi Euphoria, che il 6 settembre porterà a Levanzo uno degli eventi più attesi dell’estate: il reading teatrale del “Gran Circo Taddei”, tratto dall’opera di Andrea Camilleri. Questo spettacolo rappresenta un omaggio all’inconfondibile stile narrativo dell’autore siciliano, noto per la capacità di intrecciare ironia, umanità e profondità psicologica nei suoi racconti. “Gran Circo Taddei” è una raccolta di storie che, come le magie di un’affascinante pista circense, esplorano il lato buffo e amaro dell’esistenza, mescolando figure grottesche e riflessioni lucide sul vivere contemporaneo.

Nella trasposizione scenica prevista a Levanzo, le dinamiche e i personaggi di Camilleri prendono vita attraverso una lettura teatrale, per restituire al pubblico lo spirito giocoso, malinconico e sferzante dell’autore. Il tutto sarà valorizzato da una regia attenta a sottolineare le sfumature emotive e i ritmi narrativi tipici del “circo” camilleriano.

Attori e regia, una squadra di talenti

Il cast vede la partecipazione di Marcella Favilla, attrice apprezzata per la sensibilità interpretativa e la capacità di spaziare tra i registri, dal drammatico al comico. Accanto a lei, Francesco Vittorio Pellegrino, versatile interprete noto nel panorama teatrale per la sua presenza scenica intensa e coinvolgente. Completano il quartetto Alessio Piazza — che firma anche la regia dell’evento — e Matteo Pipitone, entrambi riconosciuti per la freschezza e la profondità che riescono a trasmettere in scena.

La regia di Alessio Piazza promette uno spettacolo dinamico e coinvolgente, capace di esaltare il carattere corale dell’opera e di incantare gli spettatori con soluzioni sceniche originali, giochi di voce e suggestive ambientazioni. Il lavoro del cast, affinato da un percorso di ricerca artistica sul testo camilleriano, mira a restituire il senso di meraviglia, ironia e riflessione che caratterizza il “Gran Circo Taddei”.

Quando e dove

L’appuntamento è fissato per il 6 settembre alle ore 18:30 presso il Centro Sociale di Levanzo. La manifestazione, curata dalla direzione artistica di Filippo Peralta e sostenuta da Pro Loco Isole Egadi, Peralta Production, Comune di Favignana e i media partner Egadi C’è e Loft Cultura, trova nell’evento teatrale il momento di massimo coinvolgimento artistico e culturale per isolani e visitatori.

Egadi Euphoria ancora una volta si conferma luogo di incontro tra tradizione, spettacolo e alta cultura, offrendo un’esperienza teatrale di qualità nello splendido scenario delle Isole Egadi.