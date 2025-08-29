Si improvvisa dentista senza averne i titoli, 58enne denunciato per esercizio abusivo della professione

Due uomini sono stati denunciati per i reati di esercizio abusivo di professione e favoreggiamento dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Trapani. Si tratta di un 58enne e un 69enne.

Gli accertamenti, condotti nell’ambito di controlli alle strutture cliniche e odontoiatriche della provincia di Trapani, avrebbero fatto emergere irregolarità in una struttura. Al suo interno, un uomo di 58 anni avrebbe esercitato abusivamente l’attività di odontoiatria, ortodontista e igienista dentale, pur essendo privo dei titoli necessari allo svolgimento di tali attività. Il 69enne (medico chirurgo odontoiatra) è stato a sua volta denunciato per aver consentito e agevolato lo svolgimento di tale abusiva attività all’interno della struttura.