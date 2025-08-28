Libero Consorzio di Trapani: saluta il segretario generale Battista, arriva Pignatello

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, a nome dell’Amministrazione provinciale e di tutto il personale dell’Ente, esprime al Segretario Generale, Fabio Martino Battista, il più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo incarico, che si conclude alla fine di agosto 2025.

«A lui va la riconoscenza per aver guidato con dedizione e passione la macchina amministrativa, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento dell’Ente e al raggiungimento di importanti obiettivi strategici».

Il Presidente Quinci aggiunge: «Pur non proseguendo nel ruolo, auguro al Segretario Generale Battista il meglio per il futuro, certo che le sue competenze e il suo impegno sapranno aprirgli nuove opportunità di crescita e soddisfazione».

Contestualmente, il Presidente dà il benvenuto al nuovo Segretario Generale, Salvatore Pignatello, che assumerà ufficialmente l’incarico dal 1° settembre 2025, “con l’auspicio che questa fase di avvicendamento contribuisca a rafforzare ulteriormente l’efficienza e il buon andamento dell’Istituzione provinciale, chiamata ad affrontare sfide importanti che richiedono impegno, unità e senso di responsabilità da parte di tutti”.