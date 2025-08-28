L’Atletico Marsala inizia la preparazione e punta alla prima categoria

Entra nel vivo la stagione 2025/2026 dell’Atletico Marsala del presidente Erino Licari che quest’anno punta ad un importante rinnovamento rispetto alla precedente stagione calcistica che l’ha vista protagonista nel campionato di seconda categoria in un’annata in cui ha disputato la semifinale dei playoff.

Tante le novità già in atto per la società marsalese, che punta al ripescaggio in prima categoria.

La guida tecnica, si rinnova rispetto alla passata stagione: è stato scelto il tecnico marsalese Pasquale Baiata, che vanta una lunga esperienza nelle serie minori e possiede il profilo giusto per rappresentare lo spirito che l’Atletico Marsala vuole incarnare.

Il gruppo squadra che ha ben figurato lo scorso anno è stato quasi completamente riconfermato e sono stati fatti degli innesti mirati che andranno a puntellare la rosa nei punti necessari. Anche su richiesta del neo tecnico la società ha intrapreso delle trattative per allestire una rosa competitiva che in caso di ripescaggio faccia bella figura anche nel campionato di prima categoria.

La società, lo staff tecnico e la squadra si sono radunati ieri presso l’impianto “Gaspare Umile” di via Istria, e dopo i saluti e le presentazioni di rito hanno cominciato la preparazione pre-campionato che durerà fino all’inizio del campionato che si spera veda il sodalizio azzurro impegnato in prima categoria.