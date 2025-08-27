Trapani si mobilita a sostegno dell’ong Saving Humans dopo il fermo della nave Mediterranea

Cresce la mobilitazione a sostegno della ong Saving Humans dopo il provvedimento di fermo disposto nei confronti della nave Mediterranea presso il porto di Trapani. Oggi alle 12 una delegazione del Partito Democratico – composta da deputati nazionali, regionali, componenti della segreteria regionale e dirigenti della federazione di Trapani – salirà a bordo della nave della ong Mediterranea. “La priorità per il Partito Democratico è – deve restare – quella di salvare le vite di migliaia di disperati che rischiano la vita in cerca di un futuro migliore, sfidando il Mediterraneo dopo sevizie e violenze atroci”.

Questo pomeriggio alle 19, cittadini, associazioni, sindacati e sigle politiche si ritroveranno presso l’area portuale trapanese per attivare un presidio cittadino volto a testimoniare la propria vicinanza all’organizzazione non governativa, sanzionata dal governo per aver violato le disposizioni che prevedevano il trasporto di dieci naufraghi fino a Genova (e non nella più vicina Trapani).

Questo l’appello lanciato per promuovere l’iniziativa: “Mentre in Libia si sostiene chi tortura e spara in mare, in Italia si arriva a sanzionare chi compie un atto di umanità: salvare vite. Di fronte a questa ingiustizia non possiamo restare in silenzio. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al presidio che si terrà mercoledì alle ore 19 al Porto di Trapani di fronte La Casina delle Palme, per chiedere la liberazione della nave e la tutela del diritto fondamentale al soccorso in mare. La Mediterranea rappresenta un presidio di umanità e solidarietà nel Mediterraneo: fermarla significa colpire chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle tragedie che si consumano ogni giorno. Chiediamo con forza che vengano rispettati i principi di diritto internazionale e i valori di umanità su cui si fonda la nostra società civile. Difendiamo la vita, difendiamo chi soccorre. Mercoledì al Porto di Trapani facciamo sentire insieme la nostra voce”.