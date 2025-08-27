Paceco, al via la terza edizione della rassegna “A Macaràro”

Giovedì 28 agosto alle ore 21.30, presso la Villa comunale di Paceco, prende il via la terza edizione di “A Macaràro”, rassegna artistico-culturale dedicata alle eccellenze del territorio siciliano, promossa con il patrocinio del Comune, diretta da Giovanna Scarcella.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la manifestazione torna quest’anno con una formula rinnovata, articolata in due momenti: la prima parte, in programma dal 28 al 31 agosto, sarà dedicata al teatro; la seconda parte, a settembre, sarà invece dedicata alla letteratura, con incontri con scrittori e rappresentanti delle istituzioni.

Per quattro sere consecutive, la Villa comunale si trasformerà in un teatro sotto le stelle, accogliendo spettacoli scritti, diretti e interpretati da artisti siciliani.

Il Programma

Il 28 agosto “Due passi sono”, di e con Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi; il 29 agosto “Ràriche”, di e con Manfredi e Antonio Messana; il 30 agosto “Aranci di ‘nterra”, di Giacomo Bonagiuso, con Liliana Marciante, Giovanna Russo e Giovanna Scarcella; il 31 agosto”Mater”, di Giuseppe Tarantino, con Ilenia Di Simone e Ylenia Modica. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 con ingresso libero.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Associazione Mirandolina, Teatro Libero A.C. e Kepos Performing Theater.