Ottimi risultati della Lilybetana Scacchi ad Agrigento

Il fine settimana appena trascorso ha visto i giovani talenti della Lilybetana Scacchi di Marsala brillare ad Agrigento, portando a casa una ricca collezione di premi e ottimi risultati da due importanti tornei.

Il 10° Chess Festival di Agrigento, svoltosi dal 22 al 24 agosto, è stato un torneo suddiviso in tre open (A, B e C).

Nell’Open B, a spiccare è stata la performance di Nicolò Licari, che ha conquistato un eccellente secondo posto. Buoni risultati sono stati ottenuti anche dai suoi compagni di squadra, Simone Titone e Gabriel Genovese, a dimostrazione del buon livello complessivo dei giocatori marsalesi.

Nell’impegnativo Open A, hanno partecipato Federica Montalto e Davide Montalto, quest’ultimo capace di piazzarsi al nono posto in un campo di gioco di altissimo livello.

I successi non si sono fermati qui. Domenica 24 agosto si è tenuto l’8° Torneo Giovanile Estate Insieme che ha visto i giovani scacchisti della Lilybetana protagonisti assoluti. Nonostante tutti i partecipanti abbiano giocato insieme, i talenti marsalesi hanno saputo distinguersi, ottenendo piazzamenti di rilievo e premi.

Tra i risultati più prestigiosi: Samuele Fazio ha conquistato il secondo posto nella categoria Under 8; Gioele Sturiano si è classificato primo nella categoria Under 14; Luigi Mancuso ha ottenuto il terzo posto e Francesco Lembo il primo nella categoria Under 14-16; Edoardo Fontana ha dominato la categoria Under 10-12, totalizzando un punteggio pieno di 6 punti su 6, un risultato straordinario che testimonia la sua bravura.

La partecipazione ai tornei agrigentini si è rivelata molto gratificante per la Lilybetana Scacchi, che ha saputo dimostrare ancora una volta la forza e la preparazione dei suoi atleti, sia tra i più esperti che tra le nuove promesse. I successi ottenuti rafforzano la reputazione del circolo scacchistico di Marsala e promettono un futuro brillante per i suoi giovani campioni.