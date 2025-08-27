Lo scirocco alza il tiro in provincia di Trapani: torna l’allerta rossa per il rischio di incendi

Torna l’allerta rossa per il rischio incendi e ondate di calore in provincia di Trapani. Il bollettino aggiornato della Protezione Civile Regionale mette in guardia le comunità della Sicilia Occidentale per i venti caldi da sud est che si intensificheranno nelle prossime ore e che porteranno ad un ulteriore incremento delle temperature, specie nel trapanese. Nel resto della Sicilia, invece, è prevista l’allerta arancione.

Il pensiero, inevitabilmente, va a quanto accaduto un mese fa nel trapanese, quando in una giornata caratterizzata da forti raffiche di scirocco si verificarono diversi incendi, in particolare nell’area compresa tra il monte Cofano e la Riserva dello Zingaro. Proprio a causa dei roghi di quelle giornate, la Riserva è stata quasi completamente distrutta, con danni enormi per la flora e per la fauna e il conseguente provvedimento di chiusura al pubblico che tuttora permane.