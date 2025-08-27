Il Marsala Futsal si prepara alla nuova stagione in A2, tra novità, conferme e ritorni

Sono iniziati con i migliori propositi gli allenamenti del Marsala Futsal 2012 in vista della nuova stagione 2025/2026 che quest’anno vede la società guidata da Paolo Tumbarello affrontare la serie A2 dopo una richiesta di ripescaggio andata a buon fine. Un’annata, quella passata, che ha visto gli azzurri di mister Rafa Torrejon, fronteggiarsi su tantissime competizioni, con un secondo posto in serie B, la conquista della finale di Coppa Italia e due trofei Under 19 portati a casa. Adesso si riparte con due allenamenti quotidiani al giorno, sotto l’attenta osservazione del preparatore atletico Antonino Cucchiara e del mister, per riprendere il ritmo in vista della prima sfida ufficiale della stagione: la Coppa Divisione a casa del Cus Palermo. Sarà un triangolare che vedrà il Marsala impegnato nel derby contro il Mazara il 27 settembre.

Campionato A2 Girone D: cosa c’è da sapere

Per il Campionato Nazionale di serie A2 Girone D, bisognerà attendere ancora un pò. La prima è l’11 ottobre a casa proprio del Futsal Mazara che ritrova i lilybetani dopo la stagione 2023/2024 in B. L’ultima gara si giocherà il 28 marzo e vedrà il Marsala ritrovare il Regalbuto come nell’ultimo atto dello scorso Campionato. Prima di tutto però un pò di ‘rodaggio’ con alcune amichevoli dentro e fuori casa. Si inizia il 30 agosto al Palazzetto San Carlo contro la Dribbling e il 2 settembre con l’Alcamo.

Le novità nella rosa e nello staff

Per la società azzurra ci sono delle novità importanti nella rosa e nello staff. Nel mercato in entrata arrivano Mattia Noto e Matteo Cazzin, mentre i tifosi potranno salutare di nuovo due ‘vecchi volti’: gli spagnoli Jorge Tendero e Angel Bardan. Completato anche il roster dell’Under 19, che si arricchisce della presenza di Thomas Pace. Per l’area tecnica, capitan Giuseppe Costigliola diventa vice allenatore mentre Luigi Avola è il nuovo Team Manager.

Mister Rafa Torrejon: “Vedo voglia di fare bene”

A parlare è mister Torrejon: “Siamo alle primissime battute. Quello che ci ha già sorpreso, è che il livello atletico della squadra è molto più alto. Stiamo iniziando i primi allenamenti col pallone e sono contento di vedere i nuovi arrivati, che non conoscevo, come gli ex Bardan e Tendero, che hanno una gran voglia di tornare a vestire questa maglia. La squadra ha fame di fare bene”.

Torrejon garantisce che la filosofia sarà sempre la stessa: “Vedremo scendere in campo una squadra che sarà un mix di esperienza e di giovani innesti. Non nascondiamo già da adesso che l’obiettivo è arrivare ai massimi livelli con l’Under 19, da dove attingere almeno un 7 giocatori per la prima squadra. La novità di quest’anno infatti, è che Valenti e Bonafede saranno ancora nella formazione Under 19 Nazionale perchè la Divisione ha inserito due fuori quota del 2005”.

I primi obiettivi sul tavolo

Coppe e Campionato alle porte e una stagione da iniziare col piede giusto. Ci sono tutti i buoni propositi per l’allenatore spagnolo: “Il Campionato prenderà il via contro i cugini del Mazara e devo dire che a guardare il girone, duro ed equilibrato al tempo stesso, non c’è nessuna squadra debole. Da Mazara a Roma sono 12 squadre che competeranno fino alla fine. Il nostro obiettivo? Non dirò mai la salvezza, noi vogliamo puntare a fare male a tutti, acciuffando i play off”.