Delegazione del Pd a Trapani per Mediterranea. “Le vite umane prima di tutto” VIDEO

“Per il Partito Democratico la priorità è la tutela della vita umana e la dignità delle persone. Oggi siamo qui per dimostrare vicinanza perché siamo preoccupati per il blocco amministrativo subito dalla nave Mediterranea al porto di Trapani, colpevole soltanto di avere seguito le leggi del mare, scegliendo di fermarsi qui piuttosto che proseguire per Genova, consapevole che le persone salvate in mare avessero necessità di cure immediate. Ed è per questo che chiediamo una linea politica netta che metta al centro la salvaguardia della vita umana e individui soluzioni efficaci per una vera accoglienza regolata”.

Con queste parole la segretaria provinciale del Partito Democratico di Trapani, Valeria Battaglia, ha aperto questa mattina l’iniziativa dei democratici trapanesi a sostegno dell’equipaggio della Mediterranea. Per l’occasione, era presente anche una delegazione di parlamentari regionali e nazionali dem, che comprendeva il deputato regionale Dario Safina, la presidente del Pd Sicilia, Cleo Li Calzi, Rosalba Di Piazza, componente della segreteria regionale e la deputata nazionale Giovanna Iacono. “Vogliamo mandare un messaggio al governo Meloni che ha fatto della propaganda sull’immigrazione la propria bandiera – ha affermato quest’ultima -. Due anni e mezzo di proclami e nessuna politica seria e concreta per l’immigrazione e soprattutto per l’accoglienza diffusa nel nostro paese. Sono persone, i migranti, che arrivano lungo le nostre coste, che hanno già patito indicibili sofferenze in mare e non solo. E non comprendiamo le ragioni per le quali il governo nazionale vuole continuare ad infliggere ulteriori sofferenze a chi già vive in una condizione di fragilità”.

Il sostegno al lavoro delle ONG è arrivato forte e chiaro anche dalla presidente regionale del PD Sicilia, Cleo Li Calzi: “Il decreto Piantedosi marchia Mediterranea come se fosse un’organizzazione criminale solo perché ha salvato dieci persone. È un atto di disumanità politica. Noi saremo sempre dalla parte di chi difende la vita, non di chi specula sulla disperazione per raccogliere consenso”.

“La nostra presenza oggi su Mediterranea – ribadisce il deputato regionale Dario Safina – anche per sottolineare la demagogia di Meloni e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Assegnare infatti un porto a migliaia di chilometri di distanza dalla prima metà sicura, che in questo caso era appunto Trapani, è semplicemente ridicolo e non risolve il problema dell’immigrazione per il quale è necessaria invece una politica che riporti al centro il tema dell’immigrazione legale, che serva alle nostre imprese e alla nostra comunità. Ma dinanzi a tutto questo è più facile per il governo soffiare gridare no al nero e no agli immigrati, soffiando sulle paure, agendo in maniera demagogica ma lasciando la questione irrisolta”.

“Trapani e la sua provincia – ha affermato la presidente provinciale del Pd, Valentina Villabuona – hanno sempre rappresentato un presidio di umanità e solidarietà. Oggi invece vediamo un governo che spende centinaia di milioni dei contribuenti per strutture in Albania, mentre si accanisce contro chi in mare salva vite. È un paradosso vergognoso. L’Italia non merita una politica fondata sulla paura e sulla disumanizzazione. Noi ci batteremo per un modello di accoglienza diffusa, dignitoso ed europeo, che restituisca senso e orgoglio al nostro Paese”.