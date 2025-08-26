Il Trapani calcio e Valerio Antonini multati per frasi offensive sui social network

La Procura Federale ha ufficialmente concluso le indagini nel procedimento disciplinare n. 77 pf 25-26 che vede coinvolti Valerio Antonini e la società Trapani 1905 FC. Antonini, all’epoca Amministratore Unico con pieni poteri di firma e rappresentanza della società, è stato accusato di aver tenuto comportamenti contrari al decoro e alla reputazione di due membri dello staff del club, Carlo Pace e Nicola Buracchio, rispettivamente ex Segretario Generale e Segretario Sportivo nella stagione 2024/2025. Il provvedimento riguarda dichiarazioni pubbliche offensive postate da Antonini sul proprio profilo personale del social network X il 21 giugno 2025. Tali espressioni sono state ritenute lesive del prestigio dei due dirigenti e in violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con aggravanti legate al fatto che Antonini era già sottoposto a una misura di sospensione di 6 mesi in quel periodo. Per la responsabilità diretta della società, ex articolo 6 e 23, sono state contestate sanzioni anche al Trapani 1905 FC, in qualità di datore di mandato e per la condotta del suo amministratore. Entrambe le parti hanno accolto la proposta di patteggiamento formulata dalla Procura Federale, che si è conclusa senza ulteriori contenziosi, con il via libera anche del Presidente Federale. Antonini dovrà pagare un’ammenda di 2.500 euro, mentre la società è stata sanzionata con una multa da 1.500 euro. Le somme dovranno essere versate alla FIGC entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale, pena la revoca dell’accordo e la ripresa del procedimento disciplinare.