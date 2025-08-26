Centrale di spaccio nel Bronx trapanese, la Polizia arresta tre giovani

Tre giovani trapanesi sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e crack. Tra loro anche un minorenne.

Da giorni, i poliziotti della Questura monitoravano le principali piazze di spaccio della città e, in particolare, il popolare quartiere denominato Bronx, riscontrando la presenza di numerosi soggetti, noti assuntori di cocaina e crack.

L’attività di polizia ha permesso di individuare un alloggio popolare stabilmente adibito a market dello stupefacente.

Lunedì scorso, le volanti della Questura e gli investigatori della squadra mobile, dopo ore di appostamento, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, hanno fatto ingresso nell’immobile trovandolo nella disponibilità di tre ragazzi giovanissimi, che avevano messo in piedi una vera e propria centrale di spaccio. Infatti, al suo interno sono stati rinvenuti 300 grammi di cocaina, 40 grammi di crack e 30 di hashish, nonché materiale per il confezionamento e strumenti utili alla basatura della cocaina, vale a dire il processo di trasformazione della cocaina in crack.

Oltre a una somma in contante, è stato rinvenuto una sorta di prezziario, che associava un costo a ciascuna dose di stupefacente.

Per i due maggiorenni, entrambi con precedenti, la Procura della Repubblica di Trapani ha richiesto al competente GIP la convalida dell’arresto e l’applicazione di una idonea misura cautelare; Mercoledì scorso, è stato disposto nei confronti di uno dei due la custodia in carcere e per l’altro gli arresti domiciliari.

Mentre per il minorenne, su richiesta della Procura presso il Tribunale per i minorenni, il GIP di Palermo ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia presso l’Istituto penitenziario minorile.