Il Trapani ha pareggiato 0-0 con il Casarano

Pareggio a reti inviolate per il Trapani, nella prima giornata del campionato di serie C. Opposti al Casarano in trasferta, i granata non sono andati oltre lo 0-0 con i padroni di casa, al termine di un match combattuto. Sabato prossimo, esordio casalingo per i ragazzi di mister Aronica, che se la vedranno alle 21 con i ragazzi del Latina. Con questo risultato il Trapani a -7 il classifica.
Di seguito il tabellino dell’incontro:
CASARANO-TRAPANI 0-0
Casarano: Chiorra, Lulic, Celiento, Malcore (71’ Zanaboni), Chiricò, Ferrara (78’ Millico), Maiello (36’D’Alena), Pinto (78’Di Dio), Logoluso, Gega, Caiazzo. In panchina: Bacchin, Pucci, Palumbo, Milicevic, Perez, Guastamacchia, Barone, Gyamfi, Malagnino, Cerbone. All. Di Bari
Trapani: Galeotti, Pirrello, Negro (69’Marcolini), Nicoli (46’Salines), Kirwan, Celeghin, Di Noia, Carriero (53’ Grandolfo), Giron (69’ Benedetti), Canotto (60’ La Sorsa), Fischnaller. In panchina: Ujkaj, Salamone, Vazquez, Ciuferri, Podrini, Ciotti. All. Aronica
Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano; assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Antonio Aletta di Avellino. IV ufficiale: Bruno Spina di Barletta.
Note. Ammoniti: Di Noia, D’alena, Salines,
Calci d’angolo: 5-1
Recuperi: 2’ pt; 6 ’st