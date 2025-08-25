Bimbo maltese di 4 anni si smarrisce tra la folla a Marina di Ragusa, ritrovato

RAGUSA (ITALPRESS) – Sul lungomare di Marina di Ragusa, ieri sera, un bimbo maltese di 4 anni, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è allontanato, disperdendosi tra la folla. Le urla di disperazione della madre del piccolo hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno avviato le ricerche e dopo circa mezz’ora hanno rintracciato il bambino, in lacrime, seduto nei pressi di una pizzeria. Parlando in lingua inglese, chiedeva notizie dei propri genitori, con i quali poco dopo si è ricongiunto. I genitori, provenienti da Malta, in vacanza a Marina di Ragusa, hanno fatto pervenire in Questura una nota di ringraziamento, esprimendo la loro gratitudine per l’operato degli agenti, che si sono prodigati, con la massima efficienza, nell’attività di ricerca del loro bambino.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).