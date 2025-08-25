Atletica: Claudia Messina e Beatrice Luglio convocate per un raduno regionale

Il vivaio dell’atletica siciliana continua a dare frutti importanti e l’ASD Atletica Leggera SPRINT può andare orgogliosa dei suoi giovani talenti. Claudia Messina e Beatrice Luglio, entrambe promesse del club, sono state convocate nella rappresentativa siciliana che si ritroverà venerdì 29 e sabato 30 al Campo di Atletica Pineta Monti Rossi di Nicolosi (CT) per un raduno tecnico di alto livello.

Per le due atlete, protagoniste di una stagione in crescita costante, si tratta di un riconoscimento significativo che premia l’impegno e la dedizione mostrati nelle ultime gare. Il raduno servirà non solo a consolidare la preparazione tecnica, ma anche a rafforzare lo spirito di squadra in vista dei prossimi appuntamenti interregionali e nazionali.

La società SPRINT, che da anni lavora sul territorio per valorizzare i giovani, esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto dalle sue atlete. «È un risultato che ci riempie di orgoglio – commenta il tecnico Angelo Badalucco – e che conferma il percorso di crescita intrapreso da Claudia e Beatrice. Esperienze come questa sono fondamentali per arricchire il loro bagaglio sportivo e umano».

Il successo di Messina e Luglio offre anche l’occasione per riflettere su un aspetto cruciale: la necessità di accendere i riflettori su sport come l’atletica leggera, che troppo spesso non godono della stessa visibilità e attenzione da parte delle istituzioni rispetto ad altre discipline più seguite. Eppure, dietro ai risultati, ci sono ore di sacrifici, passione e l’impegno di società che, spesso con risorse limitate, riescono a costruire percorsi di crescita per tanti giovani.

Per Claudia e Beatrice, la convocazione rappresenta dunque non soltanto un traguardo personale, ma anche un segnale di speranza per tutti quei ragazzi che scelgono di inseguire i propri sogni nello sport meno “mediatico”, ma autentico, come l’atletica.