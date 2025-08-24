Musica, teatro e riconoscimenti con la rassegna Egadi Euphoria

La PRO LOCO ISOLE EGADI, con la direzione artistica di Filippo Peralta, presenta la seconda edizione di “Egadi Euphoria“, un festival che intreccia musica, teatro e celebrazione del territorio. Tre appuntamenti, tre isole, tre occasioni irripetibili per vivere l’arcipelago non solo come paradiso naturale, ma come palcoscenico culturale unico nel suo genere.



Il viaggio é partito da Marettimo, venerdì 22 agosto, al calar del sole, con le note della chitarra di Gino De Vita e la voce intensa di Vanda Rapisardi, e “Made in Sud“: un itinerario sonoro che ha attraversato le radici popolari e le raffinatezze del cantautorato. Dai classici di Pino Daniele e Roberto Murolo fino alle evocazioni di Carmen Consoli e Franco Battiato, senza dimenticare i canti della tradizione meridionale. Uno spettacolo che è stato un inno al calore e alla poesia del Sud Italia e del mondo.

Levanzo – Il teatro e la magia di Camilleri



Sabato 6 settembre alle 18:30 sarà la volta di Levanzo, dove il Centro Sociale ospiterà il “Gran Circo Taddei“, omaggio ad Andrea Camilleri in occasione del centenario della sua nascita. Non un circo di acrobati, ma un carosello di storie e personaggi che incarnano la forza narrativa dello scrittore siciliano. Il reading teatrale, diretto da Alessio Piazza, vedrà in scena Marcella Favilla, Alessio Piazza, Francesco Vittorio Pellegrino e Matteo Pipitone, pronti a dare voce a un universo letterario che diverte, commuove e fa riflettere. Un tributo vibrante alla parola scritta e alla sua capacità di farsi memoria e futuro.

Favignana – Premio 91023: le eccellenze che fanno la storia



Il gran finale atteso a Favignana, domenica 7 settembre alle 21:30, nei giardini suggestivi di Palazzo Florio, con la settima edizione del Premio 91023 – Eccellenze delle Isole Egadi. Un riconoscimento che celebra chi, con impegno quotidiano nei campi dell’arte, dell’imprenditoria, del sociale e dell’associazionismo, ha contribuito a valorizzare e raccontare l’identità dell’arcipelago. A condurre la serata saranno Ninny Bornice e Jana Cardinale, in una cornice che si preannuncia di grande eleganza e partecipazione.

A margine della presentazione del programma, il Presidente della Pro Loco Isole Egadi, Massimiliano Saladino, ha espresso la propria soddisfazione:

«Siamo orgogliosi di dare continuità a un’iniziativa che unisce arte, cultura e territorio. Come ogni anno la Pro Loco vuole contribuire ad animare le tre isole con proposte che valorizzano le nostre radici e al tempo stesso ci aprono al mondo. “Egadi Euphoria” é la dimostrazione che le Egadi non sono soltanto un luogo da vivere per la bellezza del mare, ma anche per la ricchezza della loro anima culturale>>.

Egadi Euphoria 2025 si conferma non solo un festival, ma anche un autentico racconto corale: tre isole, tre linguaggi artistici, un unico filo conduttore, ovvero l’amore per la cultura e per il territorio. Un invito a lasciarsi trasportare dalla magia delle Egadi, dove l’arte incontra il mare e la comunità diventa protagonista.

Media partner il settimanale Egadi C’è.