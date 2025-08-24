Marsala: topolino in libertà per le vie del centro storico VIDEO

redazione

domenica 24 Agosto 2025 - 15:43

Un altro topolino è stato avvistato ieri sera al centro di Marsala. Mentre attraversavano la via XI Maggio, alcuni passanti hanno notato la presenza di un topino dal manto scuro. Sentitosi osservato, il roditore è salito dalla strada al marciapiede per poi infilarsi dentro a una canaletta facendo perdere le proprie tracce. I presenti hanno assistito, un po’ divertiti dalla scena surreale, ma anche un po’ indispettiti per un’immagine senz’altro poco decorosa per quello che dovrebbe essere “il salotto della città”. Qualcuno ha anche pensato di filmare l’apparizione del topino, inviando il video (qui il link) alla nostra redazione.

