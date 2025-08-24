Corrente traditrice trascina due bambine, sfiorato il dramma

Un momento di innocente svago in mare ha rischiato di tramutarsi in tragedia lo scorso sabato 16 agosto. Due bambine di circa dieci anni stavano trascorrendo il tempo su una tavola da sup nel tratto di mare compreso tra le borgate di Triscina e Tre Fontane. Sebbene le condizioni del mare apparissero tranquille e non suscitassero particolari preoccupazioni, improvvisamente le due ragazze hanno incontrato difficoltà nel fare ritorno a riva. I genitori erano a pochi metri e le tenevano d’occhio, ma in pochi attimi una corrente ha spinto la tavola lontano dalla battigia.

Nel frattempo, mentre il padre si tuffava per raggiungerle, un passante, che si trovava nelle vicinanze, si è accorto della situazione e ha deciso di intervenire tempestivamente.

Un episodio che si è concluso bene, ma che rappresenta un richiamo importante alle insidie che il mare può riservare, anche quando le condizioni sembrano ideali. Basta un cambiamento improvviso della corrente a trasformare in pericolo situazioni apparentemente tranquille.