Trapani, nasce il movimento politico “Futuro” fondato dall’imprenditore Valerio Antonini

TRAPANI (ITALPRESS) – È stato presentato oggi alla Baia dei Mulini il nuovo movimento politico “Futuro”, fondato dall’imprenditore romano Valerio Antonini, che segna il suo ingresso ufficiale nella politica trapanese.

Antonini è un imprenditore nel settore del commercio globale di materie prime agricole, fondatore nel 2020 di Quanton Commodities Ltd, trading house inglese. Nel 2023 ha acquistato il 70% delle quote del Trapani Calcio, portando la squadra dalla Serie D alla Serie C oltre ad essere proprietario del Trapani Shark Basket.

Al fianco del presidente, il generale in pensione Geremia Guercia e l’ex dirigente Cgil Antonella Granello. Il programma punta sul rifacimento della rete idrica, decoro urbano e gestione rifiuti con il coinvolgimento dei privati.

Un hub di 15 esperti si occuperà di intercettare fondi europei, nazionali e regionali per il rilancio economico e sociale della città. Centrale il ruolo dell’Università, con corsi legati alle attività marine per attrarre studenti, mentre turismo e sport sono indicate come leve strategiche di sviluppo.

