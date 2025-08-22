Valerio Antonini: “se il comune non accetta le nostre condizioni il Trapani Shark si trasferirà in un altra città”

Dopo avere partecipato alla riunione che si è tenuta ieri mattina in prefettura sulle sorti del Palasport di Trapani, Valerio Antonini presidente della squadra di basket granata è stato il primo a rilasciare una dichiarazione tra i partecipanti e le parti in causa.

Il riferimento è alla convenzione per l’utilizzo da parte della società di Antonini del PalaShark per la prossima stagione agonistica.

“Per noi non c’è stato alcun tavolo tecnico – ha detto il leader della Pallacanestro Trapani -. I nostri avvocati stanno spiegando al comune la posizione della mia società. Il comune non potrà che prendere atto della bontà delle nostre proposte. Resteremo a Trapani soltanto se il comune di Trapani rispetterà le condizioni della convenzione”.

Poi Antonini cala ufficialmente un “asso” che circola sui tavoli degli sportivi ormai da alcune settimane. “Abbiamo raggiunto un accordo già firmato, con un’altra città. noi vogliamo restare a Trapani ma se non saranno rispettati gli accordi andremo via”.

Nella mattinata di ieri sia Antonini che il sindaco di Trapani erano stati invitati dal prefetto Daniela Lupo ad abbassare i toni e trovare un accordo al più presto