Termina con una vittoria il torneo francese dell’Handball Erice

Se l’esperienza delle tre gare in Francia può essere considerata complessivamente molto proficua, chiudere con una vittoria questa fase della preparazione ha un significato importante, sia dal punto di vista del morale che dell’autostima.

Al termine di sessanta minuti molto intensi, ieri sera, la AC Life Style Handball Erice ha battuto le padrone di casa del Bouillargues (25-26), nella seconda giornata dell’Agora Cup, a cui hanno partecipato anche Ogc Nizza e Saint Amand.

Da sottolineare che Maryia Trayan e Alexandra Do Nascimento sono state nominate, rispettivamente, miglior portiere e miglior giocatrice della giornata.

Le dichiarazione dei protagonisti

Cristina Cabeza Gutiérrez (coach AC Life Style Handball Erice): “Abbiamo giocato una partita contro una squadra più o meno del nostro livello e, nonostante in alcuni momenti la sfida sia diventata molto difficile, siamo riusciti a ribaltare il risultato con tanto impegno e a vincere l’incontro. È stata una vittoria molto sofferta, ottenuta grazie alla difesa, che ci lascia ottime sensazioni per il futuro”.

Norbert Biasizzo (vice presidente AC Life Style Handball Erice): “Tre gare giocate contro squadre di alto livello costituiscono un gran patrimonio che la squadra si porterà dietro in questo inizio di stagione. Innanzitutto, mi preme ringraziare i club che ci hanno ospitati. Abbiamo promesso di ricambiare tanta gentilezza e sportività, ed è il minimo che potremo fare per mantenere questi rapporti con club europei di questo spessore. Per quanto riguarda la squadra, sono stati tutti test molto intensi, e la vittoria contro Bouillargues ha dimostrato che possediamo già una squadra reattiva e pronta a giocare partite di spessore. Proseguiremo in Sardegna la nostra preparazione, e poi, nel prossimo fine settimana, ci cimenteremo con convinzione nella prima sfida importante della stagione per la conquista della Supercoppa”.