San Vito Lo Capo, ulteriori sanzioni elevate dalla Capitaneria di Porto

Si è conclusa nella giornata di giovedì 21 agosto 2025 una nuova operazione di controllo sul litorale di San Vito Lo Capo da parte dei militari della Capitaneria di Porto di Trapani e di San Vito Lo Capo.

L’operazione, iniziata intorno alle ore 6 del mattino e si è conclusa nel tardo pomeriggio.



L’operazione, scaturita da numerose segnalazioni pervenute, ha permesso di accertare 4 casi di abusive occupazioni contestate a 4 esercenti l’attività di noleggio arredi da spiaggia, mediante collocazione

preventiva di lettini ed ombrelloni su spiaggia libera, anche in assenza di clienti, impedendo in tal modo la libera fruizione della spiaggia, conducendo al sequestro di complessivi 70 ombrelloni e 52 lettini.



Altri controlli hanno condotto alla contestazione di ulteriori sanzioni amministrative per un totale di Euro 4.128.

L’attività odierna è l’ultima di 5 operazioni svolte dagli uomini della Capitaneria di porto di Trapani soltanto questa estate, lungo la spiaggia di San Vito Lo Capo, durante le quali i militari intervenuti avevano accertato la vendita itinerante di giochi ed arredi da spiaggia priva di autorizzazione.

