West Nile, il Policlinico di Palermo “Le analisi non confermano il caso di infezione”

PALERMO (ITALPRESS) – Il Policlinico di Palermo rende noto che le indagini virologiche su una sospetta infezione da virus West Nile di una paziente, non confermano il caso. In relazione al caso di sospetta infezione da virus West Nile di una paziente, ricoverata al Policlinico di Palermo, si legge in una nota, si comunica che le indagini virologiche eseguite presso il Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza delle Arbovirosi, che ha sede presso l’Unità di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria, condotte in linea con quanto definito dal Piano Nazionale di Prevenzione Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-25, non confermano il caso di infezione.

