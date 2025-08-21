Spaccia in casa alla presenza del figlio di un anno, 21enne arrestata a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Aveva adibito la propria abitazione a luogo di spaccio di droga ma è stata scoperta dal fiuto dei cani antidroga della polizia di Stato. Protagonista di questa storia è una giovane 21enne, originaria di Messina, che nel corso di un controllo nel centro della città, è stata arrestata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di ferragosto, i poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania, insieme agli agenti della squadra volanti, hanno effettuato alcuni controlli nei pressi di piazza Bovio, e i cani antidroga Ares e Maui hanno segnalato agli agenti la possibile presenza di sostanze stupefacenti, puntando la porta, socchiusa, di un’abitazione al piano terra. Dopo aver bussato, agli agenti si è presentata una ragazza che ha subito ammesso di nascondere della droga all’interno e, non appena entrati, l’odore delle sostanze stupefacenti ha subito destato l’attenzione dei cani antidroga. La perquisizione del locale ha consentito di trovare circa 690 grammi di marijuana, suddivisa in 77 buste, 16 grammi di cocaina, nascosti all’interno di un vaso porta fiori e 44 grammi di hashish all’interno del freezer. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

Dagli accertamenti è emerso che la donna, senza alcuna occupazione lavorativa, avrebbe adibito la propria abitazione a vero e proprio punto vendita per lo smercio della droga, noncurante del fatto che con lei vivesse il figlioletto di solo un anno di vita e che per questo è stato affidato ad un parente. La giovane è stata arrestata detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotta nel carcere di Piazza Lanza.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).