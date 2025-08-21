Solidarietà in campo: l’Interact Club Marsala raccoglie fondi per l’AIL

Sport e solidarietà si sono uniti in una splendida iniziativa promossa dall’Interact Club Marsala, che ha organizzato una partita benefica per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma (AIL).

L’evento, che ha visto una numerosa partecipazione, ha permesso di raccogliere oltre 500 euro, cifra che sarà interamente destinata ai servizi di assistenza domiciliare per i pazienti ematologici.



Il Presidente dell’Interact Club Marsala Federico Canova ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Desidero ringraziare di cuore tutti i soci che si sono impegnati nell’organizzazione di questa splendida iniziativa e tutti coloro che hanno partecipato alla partita. Il loro entusiasmo e la loro generosità hanno reso possibile il successo di questo pomeriggio di solidarietà.” Anche il Delegato Rotary per l’Interact Salatore Bottone ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa: “Eventi come questo dimostrano la maturità e la responsabilità sociale dei nostri giovani interactiani, che sanno trasformare momenti di svago in opportunità concrete di aiuto per chi ne ha bisogno.”

.

In rappresentanza di tutti i volontari marsalesi dell’AIL, Arianna Giacalone, ha accolto con gratitudine i fondi raccolti: “Siamo profondamente grati all’Interact Club Marsala per questa generosa iniziativa. Il ricavato di oltre 500 euro sarà interamente destinato ai nostri servizi di assistenza domiciliare per i pazienti ematologici, un supporto fondamentale che permette di garantire cure qualificate direttamente a casa dei malati, migliorando significativamente la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie.”

