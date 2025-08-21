La Handball Erice sconfitta in Francia

Prima giornata del’Agora Cup, quadrangolare che la AC Life Style Handball Erice sta disputando a Bouillargues, in Francia, insieme alle padrone di casa del Bouillargues, all’Ogc Nizza e al Saint Amand.

Nella prima giornata, le Arpie hanno perso contro l’Ogc Nizza, formazione che milita nella Prima Lega francese, con il punteggio finale di 34-26.

Oggi (ore 20), la AC Life Style Handball Erice sarà impegnata contro la perdente dell’altra semifinale fra Saint Amand e Bouillargues.

La dichiarazione della coach AC Life Style Handball Erice)

Cristina Cabeza Gutiérrez: “Nella partita credo che il risultato sia ingannevole. Siamo stati in equilibrio per tutta la gara e abbiamo finito per perdere di molto a causa di nostri errori. La squadra sta dimostrando un buon gioco collettivo e dobbiamo continuare a correggere i dettagli e gli errori che commettiamo, ma che sono normali in questo momento della preparazione. Oggi hanno giocato di nuovo tutte le ragazze a disposizione e si iniziano a vedere cose molto interessanti, funzionali a poco tempo fall’inizio della stagione”.

Intanto in tema di mercato la società annuncia che il pivot Marialela Tarbuch sarà ancora un’Arpia, anche nella stagione che è alle porte. Un ritorno concordato dal club e dalla giocatrice, che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e grinta da vendere.