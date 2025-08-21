Guardia di Finanza, il capitano Zangaro nuovo comandante del Gruppo di Caltanissetta

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Il capitano Andrea Zangaro è il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta. L’ufficiale subentra al tenente colonnello Beppe La Sala, destinato al Comando del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria alla sede. Originario di Sant’Agata di Militello (Messina), 32 anni, l’ufficiale, laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso le Università di Roma Tor Vergata e Bergamo, si è arruolato nel Corpo nel 2012 ed ha frequentato il 112° Corso per Ufficiali nelle sedi dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e Roma. Giunge a Caltanissetta proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como, ove ha rivestito l’incarico di Comandante della Sezione Reati Fallimentari e Societari.

Il tenente colonnello Beppe La Sala lascia il Gruppo di Caltanissetta per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria alla sede, dopo un triennio intenso alla guida del Reparto caratterizzato da significativi risultati operativi in delicati e strategici settori investigativi quali il contrasto alle frodi fiscali, l’aggressione ai patrimoni di origine illecita, la repressione del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, la tutela della spesa pubblica nonché il controllo economico del territorio ed il concorso all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Colonello Stefano Gesuelli, nel salutare i due Ufficiali, ha espresso il suo apprezzamento al tenente colonnello Beppe La Sala per l’ottimo lavoro svolto alla sede di Caltanissetta ed un in bocca al lupo per il prosieguo nel nuovo delicato incarico ed ha formulato i migliori auguri al capitano Andrea Zangaro per il nuovo incarico assunto.

