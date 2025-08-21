Calcio, il Mazara riconferma il bomber Michele Perrone

Il Mazara calcio continua ad essere attivo nel mercato.

Dopo la riconferma di mister Filippo Cavataio e gli arrivi del difensore Alessio Maniscalco (2002) e dell’esterno d’attacco Calogero Melia (2002) la società canarina annuncia la riconferma del Bomber Michele Perrone anche per la stagione 2025/26. L’attaccante mazarese ha già firmato.

Il centravanti gialloblù, classe 2004, lo scorso anno ha notevolmente contribuito alla salvezza della squadra realizzando 14 reti. Michele Perrone, molto richiesto da altre società ha scelto di continuare la indossare la maglia canarina a suon di gol per portare in alto i colori della propria città.