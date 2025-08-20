Musiche sotto le stelle: l’omaggio a Claudio Baglioni chiude le notti d’autore a Marsala

Marsala si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Musiche sotto le stelle”, la rassegna di musica d’autore che ha illuminato le serate marsalesi con emozioni e grandi artisti, giunge alla sua serata conclusiva. Martedì 26 agosto, alle ore 21:30, l’Auditorium Don Bosco di vicolo Stovigliai ospiterà una serata speciale, interamente dedicata alle melodie indimenticabili di Claudio Baglioni, nell’evento “Il sogno è sempre”.Protagonisti dello spettacolo saranno Giò Ingrassia al pianoforte e voce, accompagnato dal raffinato contrabbasso di Rosario Saladino. I due artisti condurranno il pubblico tra le atmosfere più intense e poetiche del repertorio baglioniano, in un viaggio musicale che celebra uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano.La magia dell’estate marsalese si fonderà con le note e le parole di Baglioni, regalando ai presenti un’esperienza unica sotto il cielo stellato. Una cornice suggestiva, quella dell’Auditorium Don Bosco, che diventa per una notte palcoscenico all’aperto dove la musica abbraccia la città e i suoi abitanti. Il costo del biglietto è di €15 (più diritti di prevendita), acquistabile online su Boxol.it o direttamente presso il Bar Diego di Corso Gramsci, 9. Un’opportunità imperdibile per lasciarsi trasportare dalla bellezza delle canzoni d’autore e dalle atmosfere uniche che solo le serate estive marsalesi sanno offrire.

L’iniziativa, organizzata da NOMEA – Nuovi Orientamenti Musical Entertainment Academy in collaborazione con Peralta Production – Eventi & Comunicazione, rappresenta un progetto di ampio respiro culturale, volto a valorizzare la musica come strumento di aggregazione e benessere collettivo.

“Musiche sotto le stelle” sostiene inoltre l’associazione “Batticuore Batti Onlus”, a cui si può contribuire scegliendo di destinare il proprio 5×1000 (C.F. 02487870814). Un segno di solidarietà che unisce arte, passione e attenzione verso la comunità. A fare da media partner all’evento saranno Marsala C’è, ItacaNotizie.it e LoftCultura, dando ancor più visibilità a una manifestazione che celebra il valore della musica e l’anima di Marsala. Una notte di fine estate dove i sogni, le stelle e la musica si intrecciano, regalando al pubblico ricordi indimenticabili.