Marsala, a 30 anni dalla maturità si è riunita la 5B del Liceo Scientifico

Agosto si conferma un mese di riunioni e rimpatriate tra amici e compagni di classe a Marsala. Nei giorni scorsi, presso i locali della pizzeria Grano, si sono ritrovati le ragazze e i ragazzi della 5B del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala che conseguì la maturità nel luglio del 1995.

L’organizzazione è partita qualche mese fa, con la costituzione di un gruppo whatsapp per cercare un periodo per favorire la partecipazione dei fuori sede. Raccolte le adesioni, si è fissata la data per l’incontro, a cui hanno partecipato anche le docenti Sara Lo Presti, Annabella Accardi e Angela Fratelli. Nel corso della serata sono stati tanti gli aneddoti ricordati degli anni condivisi nell’adolescenza, alternati agli aggiornamenti sulle vite di ciascuno. Al contempo è stata ricordata Irene Impiccichè, che fu componente di quella classe e che, purtroppo, è venuta a mancare qualche anno fa.

Erano presenti alla serata: Giuseppe Farina, Agata Anna Genna, Silvia Di Girolamo, Rocco Ingianni, Andrea Maggio, Mario Marino, Diego La Mantia, Massimiliano Fardella, Filippo Buscaino, Laura Defilippis, Francesco Ilari, Francesca D’Amico, Giuseppe Maggio, Lorena Angileri e Antonietta Martino.