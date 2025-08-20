I vertici di Forza Italia in visita all’ospedale di Trapani

Venerdì 22 agosto 2025 alle ore 9:00 una delegazione di Forza Italia visiterà il Presidio Ospedaliero

S. Antonio Abate di Trapani, successivamente incontrerà i dirigenti della locale azienda sanitaria.



Nell’occasione saranno illustrate le proposte sulla sanità di Forza Italia a livello nazionale, che

saranno al centro del confronto sulla manovra economica del Governo centrale.

Secondo quanto afferma in una nota per Forza Italia l’ulteriore rafforzamento degli interventi in campo sanitario rappresenta una delle priorità per l’azione del governo: sostegno al mondo medico e intensificazione delle iniziative già assunte dalla maggioranza di centrodestra in questo campo.



All’incontro parteciperanno il Capogruppo di Forza Italia al Senato senatore Maurizio Gasparri, il

Vicepresidente della Camera onorevole Giorgio Mulè, il Segretario provinciale di Trapani di Forza

Italia Toni Scilla e il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana onorevole Stefano

Pellegrino.