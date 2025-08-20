Distretto socio sanitario di Trapani, partono i servizi di telemedicina. I dettagli

Il Distretto Socio-Sanitario 50 comunica l’avvio degli interventi previsti dal PNRR – Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2, Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”.

Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo di 900 mila euro, è rivolto a 100 cittadini over 65 parzialmente non autosufficienti residenti nei Comuni aderenti al Distretto: Trapani (Comune capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice

Le azioni programmate prevedono: l’attivazione del “Servizio di Assistenza Domiciliare” (SAD) (per un importo di 637.925,76 euro) dal mese di settembre 2025 e fino alla conclusione del PNRR nel 2026, con una media di 10 ore settimanali di supporto a ciascun beneficiario, erogato tramite ditte accreditate e sistema di voucher informatizzati.

Inoltre, vi sarà la fornitura di dispositivi di teleassistenza e telesoccorso (braccialetti salvavita, kit di telemonitoraggio, dispositivi di domotica leggera) collegati a una centrale operativa attiva h24, per rafforzare la sicurezza e l’autonomia degli anziani presso le proprie abitazioni.

L’obiettivo dell’intervento è duplice: da un lato favorire la permanenza a domicilio e contrastare i rischi di istituzionalizzazione, dall’altro promuovere la qualità della vita e la connettività sociale delle persone anziane e delle loro famiglie.

I beneficiari del servizio nel dettaglio per ogni comune del distretto

Nel dettaglio i beneficiari saranno: 53 di Trapani (pari a 313.056,16 euro), 19 di Erice (pari a 112.227,68 euro), 7 di Valderice (pari a 41.347,04 euro), 2 di Buseto Palizzolo (pari a 11.813,44 euro), 5 di Custonaci (pari a 29.533,60 euro), 4 di Misiliscemi (pari a 23.626,88 euro), 1 di Favignana (pari a 5.906,72 euro) e 17 di Paceco (pari a 100.414,24 euro).

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario 50, Marilena Cricchio, sottolinea come “questa iniziativa rappresenti un passo concreto nel rafforzamento della rete dei servizi domiciliari e nella costruzione di un modello di assistenza innovativo, integrato e vicino ai bisogni dei cittadini più fragili. Questo progetto è un importante banco di prova per saggiare se il territorio è pronto per queste innovazioni. Il telesoccorso e la telemedicina avranno sempre più spazio all’interno dei ideali ministeriali e ci avvicineranno sempre di più ai progetti europei di assistenza agli anziani, permettendo a chi aderirà di curarsi a casa”.

“Sono molto soddisfatto del fatto che siano state numerose le adesioni nei Comuni, soprattutto quelle di Trapani, Erice e Paceco – afferma Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, capofila del progetto – . A nome di tutti i sindaci non posso che fare un plauso all’Ufficio Unico sovracomunale del Distretto Socio-Sanitario 50: questi progetti sono fondamentali per tutta la comunità e i nostri territori”.