Il Futuro si Costruisce: Il 23 Agosto a Trapani nasce il Movimento FUTURO

Sabato 23 agosto, presso la suggestiva Baia dei Mulini, sarà presentato ufficialmente il Movimento FUTURO. Questa nuova realtà, che si propone di essere il motore di un cambiamento concreto per il territorio, intende coinvolgere tutta la cittadinanza in un percorso di partecipazione, innovazione e crescita. Il claim scelto dagli organizzatori, “Il futuro non si aspetta, si costruisce”, racchiude il senso profondo dell’iniziativa: non si tratta di attendere passivamente il cambiamento, ma di impegnarsi attivamente per realizzarlo. La giornata del 23 agosto sarà l’occasione per presentare pubblicamente le fondamenta del movimento: i valori, la missione e la visione che guideranno le sue azioni. In agenda, dalle ore 10:00, una serie di interventi illustreranno i primi volti che hanno aderito all’iniziativa, anticipando i temi e le proposte che saranno portate avanti nei prossimi mesi. Sarà un momento di dialogo aperto in cui i cittadini potranno confrontarsi direttamente con i promotori del movimento, conoscere le linee guida, offrire contributi e idee.

Focus su Missione, Visione e Progetti

Uno dei punti centrali della giornata sarà la dettagliata presentazione della “Mission” e della “Vision” del Movimento FUTURO. In un contesto nel quale la fiducia nelle istituzioni e nella politica è spesso in crisi, FUTURO punta a ristabilire il patto tra cittadini e amministratori, basando la propria azione su trasparenza, partecipazione e un forte radicamento nei bisogni reali della collettività. Le anticipazioni riguardo ai temi che il movimento intende affrontare sono molteplici: dalla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio, alla promozione di opportunità di lavoro per i giovani, passando per l’innovazione nei servizi pubblici, la sostenibilità urbana e l’inclusione sociale. Lo slogan #MAKETRAPANIGREATAGAIN sintetizza la volontà di rilanciare Trapani come città dinamica, aperta e attrattiva, puntando su capitale umano e capacità imprenditoriale.

Tesseramento e partecipazione: un movimento aperto a tutti

A sottolineare la natura inclusiva del progetto sarà poi l’apertura ufficiale del tesseramento al Movimento FUTURO. Ogni cittadino interessato potrà aderire, diventando parte attiva della nuova realtà e contribuendo alla definizione delle priorità del movimento. La partecipazione sarà ulteriormente incentivata nel pomeriggio, dalle ore 18:00, con l’incontro presso il T-Club, durante il quale i presenti potranno confrontarsi direttamente con il Presidente Valerio Antonini, figura di riferimento e promotore del movimento.