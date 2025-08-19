Il Baglio Oneto candidato ai Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2026: l’orgoglio dell’eccellenza siciliana

Quest’anno Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – LUXURY WINE RESORT si distingue come una delle realtà d’eccellenza nel panorama dell’ospitalità internazionale, conquistando la nomination ai prestigiosi Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2026. Questo riconoscimento internazionale premia ogni anno le migliori strutture di lusso al mondo, che si sono contraddistinte per standard elevatissimi di qualità, attenzione al cliente e unicità dell’esperienza offerta. Il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo porta con sé una storia fatta di tradizione e innovazione, immersa tra le vigne e gli oliveti che disegnano la campagna trapanese. La proprietà, sorta su un antico baglio settecentesco, unisce il fascino dell’architettura storica alla ricercatezza dei servizi contemporanei, offrendo agli ospiti non solo l’incantevole paesaggio della Sicilia occidentale ma anche esperienze gastronomiche e culturali di alto livello.La candidatura agli Awards di Condé Nast Johansens non rappresenta solo un orgoglio per l’hotel e il suo staff, ma valorizza tutto il territorio. Baglio Oneto, infatti, è diventato ambasciatore di un’accoglienza autentica, in cui i prodotti tipici, i vini pregiati e le tradizioni locali si fondono in una proposta di soggiorno esclusiva. Gli ambienti eleganti, le camere curate nei dettagli, le esperienze enogastronomiche con prodotti a km zero, la professionalità del personale e il paesaggio mozzafiato che si gode dalla terrazza, fanno di questo resort una meta privilegiata per viaggiatori da tutto il mondo. Essere tra i nominati agli Awards for Excellence significa confrontarsi con le migliori strutture a livello globale, ciascuna valutata per eccellenza di servizi, unicità e capacità di far vivere agli ospiti un’esperienza indimenticabile. Il voto degli ospiti e degli estimatori sarà determinante per portare Baglio Oneto sul palco dei vincitori, confermando la struttura come riferimento in tutta Europa per turismo di qualità.

Lo staff del Baglio Oneto rivolge un caloroso invito a tutti i clienti, amici, appassionati di hotellerie e sostenitori dell’eccellenza italiana a partecipare attivamente alle votazioni. Bastano pochi click per contribuire al successo di questa realtà tutta siciliana e premiare la dedizione, la professionalità e la passione che quotidianamente vengono messe in campo per garantire agli ospiti soggiorni fuori dall’ordinario.

Questo risultato testimonia quanto la Sicilia possa essere protagonista internazionale nell’ambito dell’ospitalità d’eccellenza, promuovendo al meglio le sue tradizioni, il suo patrimonio enogastronomico e il calore della sua gente. Sostenere Baglio Oneto in questa competizione internazionale significa credere nell’eccellenza italiana e contribuire a far conoscere agli occhi del mondo la bellezza della nostra terra.Il futuro dell’ospitalità passa proprio attraverso strutture come questa: fedeli custodi della memoria ma sempre pronte a innovarsi, capaci di offrire autentiche emozioni in contesti di straordinaria bellezza.