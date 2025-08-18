Ritardo del volo Trapani Francoforte, il Giudice di Pace condanna la compagnia ad un risarcimento

Una vittoria per i diritti dei passeggeri aerei. Con sentenza, il Giudice di Pace di Trapani ha condannato al pagamento di un risarcimento complessivo di 750 euro Ryanair, in favore di tre passeggeri che avevano subito il pesante ritardo del volo FR9859 Trapani Francoforte Hahn del 15 giugno 2023.

Il volo, previsto in partenza alle ore 09:05 dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, è decollato soltanto alle 12:44, giungendo a destinazione alle 15:43, con un ritardo totale di 4 ore e 18 minuti rispetto all’orario schedulato.

I passeggeri hanno presentato ricorso chiedendo l’applicazione del Regolamento che prevede una compensazione pecuniaria di 250 euro per tratta aerea entro i 1.500 km. Il Giudice di Pace ha riconosciuto la fondatezza delle domande, richiamando sia la giurisprudenza comunitaria, che equipara i voli in ritardo superiore alle tre ore a quelli cancellati, sia l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di responsabilità del vettore aereo.

«La decisione del Giudice di Pace di Trapani conferma ancora una volta che i passeggeri non sono soli di fronte ai colossi del trasporto aereo – commentano da ItaliaRimborso che ha assistito i ricorrenti – Chi subisce ritardi o cancellazioni ha diritto a essere tutelato e a ottenere il giusto riconoscimento economico».

.