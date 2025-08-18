Riserva dello Zingaro, salvata dalla Guardia Costiera una tartaruga “caretta-caretta”



Nei giorni scorsi, il personale della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo ha soccorso ed affidato alle cure dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un’esemplare di tartaruga “caretta-caretta” in località Cala Marinella presso la Riserva dello Zingaro.



La segnalazione è arrivata da alcuni diportisti che hanno individuato la tartaruga in difficoltà e provveduto a recuperarla a bordo; subito dopo, la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani ha inviato in zona un battello della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo il cui personale ha preso

in custodia l’esemplare e lo ha trasportato verso il porto di San Vito Lo Capo dove, nel frattempo, era giunto il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per le necessarie cure del caso.

Da un prima valutazione, la tartaruga – lunga circa 90 cm – risultava ferita e con difficoltà ad immergersi e, quindi, fondamentale è stata la prontezza della segnalazione e la collaborazione da parte dei diportisti alla Capitaneria di porto nonchè tutte le successive fasi che hanno consentito il salvataggio dell’esemplare.

