Ferragosto a Marsala: caos e risse zona sbocco. Ordinanze ignorate, interviene “Sud chiama Nord”

“Ore 19:00 della vigilia di Ferragosto. Davanti al Caffè Blank, a Marsala, la situazione era sotto gli occhi di tutti: tende, gazebo, ombrelloni e persino barbecue improvvisati, in barba alle ordinanze comunali che vietano il campeggio e l’occupazione selvaggia della spiaggia”. E’ quanto afferma una nota del segretario provinciale di “Sud chiama Nord”, Michele Galfano.

“Già dalla mattina, gruppi di ragazzi avevano delimitato porzioni di arenile con nastri bianco-rossi, come a rivendicare un’occupazione privata di suolo pubblico. La Capitaneria di Porto è passata, ma non sembrano esserci stati interventi risolutivi, nonostante i movimenti sospetti.

Il peggio è arrivato in serata, con risse multiple nella zona: scene di caos, urla e persone che scappavano in ogni direzione. Diverse pattuglie delle forze dell’ordine sono dovute intervenire per riportare la calma.

E come ogni anno, il giorno dopo, la spiaggia si è trasformata in una discarica: rifiuti ovunque, bottiglie rotte, resti di cibo e strutture abbandonate. Un copione che si ripete, nonostante le segnalazioni puntuali.

Il sindaco e l’amministrazione comunale devono dirci cosa intendono fare per i prossimi anni: continuare a tollerare questo degrado o mettere in campo controlli reali e sanzioni efficaci. Perché le ordinanze, se non vengono fatte rispettare, restano solo carta straccia”.