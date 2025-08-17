Salvo La Rosa sulla scomparsa dell’amico Pippo Baudo: “sei stato come un secondo padre”

A poche ore dalla scomparsa del popolare conduttore siciliano Pippo Baudo, i social sono diventati “palcoscenico” di grandi testimonianze da parte di amici e colleghi. É proprio dalla Sicilia, sua terra natia e che ha amato alla follia, parte sicuramente uno dei saluti più sentiti e commoventi, quelli del conduttore Salvo La Rosa:

Ciao Pippo, Amico e Maestro. Il dolore è enorme e non ci sono parole per raccontarlo, solo lacrime e tantissimi ricordi meravigliosi che adesso affollano la mia mente, il mio cuore e la mia anima.

Pippo mio ti abbraccio fortissimo, sei stato come un secondo Padre per me e non dimenticherò mai i Tuoi insegnamenti, il Tuo affetto, i Tuoi consigli e le tue parole sempre colte, tenere e dolci.

Ti voglio ricordare così, sorridente, la prima volta che sono salito su un palco con Te alla Villa Bellini di Catania agli inizi degli Anni Novanta.

La terribile notizia della Tua scomparsa mi è arrivata qui a #Trecastagni, poco prima di salire sul palco per una serata. E proprio nel pomeriggio ti era arrivato il mio messaggio vocale, l’ultimo nostro contatto. Portalo con Te, Pippo mio, e seguimi e proteggimi sempre dal Cielo.

Salvo ❤️🌹

Il Baudo Nazionale di Salvo La Rosa era molto amico e hanno condiviso diverse volte il palco, financo quello di Sanremo. Sul palco di Trecastagni, in provincia di Catania, proprio Salvo La Rosa ha voluto ricordarlo con un saluto commosso.