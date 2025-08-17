Calcio, il Trapani supera il primo turno di coppa Italia di serie C. Battuto in trasferta il Picerno

redazione

Calcio, il Trapani supera il primo turno di coppa Italia di serie C. Battuto in trasferta il Picerno

Condividi su:

domenica 17 Agosto 2025 - 21:28

In una gara valida per il primo turno della Coppa Italia di serie C, in trasferta, il Trapani di mister Aronica ha sconfitto il Picerno per 5-4 ai calci di rigore.

I tempi regolamentari erano finiti 1-1, con il vantaggio dei lucani con Pugliese al 39′ del primo tempo e il pareggio degli ospiti con Fischnaller al 44′ della ripresa.

La partita si è disputata allo stadio Curcio di Picerno davanti a circa 700 spettatori. Nel secondo turno, il Trapani giocherà sul campo della vincente della sfida tra Salernitana e Sorrento.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta