Ucraina, leader europei “Bene sforzi Trump, ora colloqui con Zelensky”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina presto, il Presidente Trump ci ha informati, insieme al Presidente Zelensky, in seguito al suo incontro con il Presidente russo in Alaska il 15 agosto 2025. I leader hanno accolto con favore gli sforzi del Presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Russia e raggiungere una pace giusta e duratura”.

E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta firmata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente della Francia Emmanuel Macron, il cancelliere della Germania Friedrich Merz, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il primo ministro della Polonia Donald Tusk e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

“Come ha detto il Presidente Trump: “non c’è un accordo finchè non c’è un accordo”. Come da lui previsto – prosegue la nota – il prossimo passo dovrà ora essere ulteriori colloqui che includano il Presidente Zelensky, che incontrerà a breve. Siamo anche pronti a lavorare con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky verso un vertice trilaterale con il sostegno europeo. E’ chiaro che l’Ucraina deve avere garanzie di sicurezza solide e vincolanti per difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale. Accogliamo con favore la dichiarazione del Presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a fornire garanzie di sicurezza. La “Coalizione dei Volenterosi” è pronta a svolgere un ruolo attivo. Non dovrebbero esserci limitazioni imposte alle forze armate ucraine o alla loro cooperazione con Paesi terzi. La Russia non può avere un diritto di veto sul percorso dell’Ucraina verso l’UE e la NATO”.

“Spetterà all’Ucraina – prosegue la nota – prendere decisioni sul proprio territorio. I confini internazionali non devono essere modificati con la forza. Il nostro sostegno all’Ucraina continuerà. Siamo determinati a fare di più per mantenere l’Ucraina forte al fine di porre fine ai combattimenti e raggiungere una pace giusta e duratura. Finchè le uccisioni in Ucraina continueranno, siamo pronti a mantenere la pressione sulla Russia. Continueremo a rafforzare le sanzioni e le più ampie misure economiche per fare pressione sull’economia di guerra russa fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. L’Ucraina può contare sulla nostra incrollabile solidarietà mentre lavoriamo per una pace che salvaguardi gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa”.

-foto IPA Agency-

(ITALPRESS)