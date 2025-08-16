“Estate Sicura”: a Petrosino il progetto di prevenzione sanitaria con la Croce Rossa Italiana

È attivo anche nella settimana di ferragosto “Estate Sicura”, il progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Petrosino e la Croce Rossa Italiana per garantire, per tutta l’estate, prevenzione e assistenza sanitaria alla cittadinanza.

Le zone del comune interessate al servizio.



Con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica nei periodi di maggiore esposizione al caldo, l’iniziativa si concentra nelle zone del litorale di Sibiliana, Biscione e Torrazza, tra le più frequentate della fascia costiera.



Qui, nelle ore centrali della giornata, opera personale qualificato della Croce Rossa, dotato di kit di primo soccorso e defibrillatori semiautomatici (DAE), pronto a intervenire rapidamente in caso di necessità e a monitorare costantemente il territorio.



L’impegno del personale della Croce Rossa ha già affiancato e continuerà ad affiancare anche gli eventi estivi organizzati in Piazza Biscione, con la presenza di un vero Posto Medico Avanzato operativo durante le serate per offrire assistenza immediata e garantire la sicurezza del pubblico.



“Questa iniziativa conferma la volontà del comune di Petrosino e di Croce Rossa di lavorare fianco a fianco per la tutela della salute e il benessere della comunità, rafforzando la sicurezza nei momenti e nei luoghi di maggiore socialità e partecipazione durante i mesi estivi – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – Ho voluto fortemente rinnovare la convenzione che già lo scorso anno aveva visto i volontari dei Croce Rossa presidiare le nostre aree costiere. Anche con queste iniziative si lavora per la sicurezza e la pubblica salute, a garanzia soprattutto delle persone piu fragili”.