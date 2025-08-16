Dramma sul volo Palermo-New York, un’anziana muore d’infarto

PALERMO (ITALPRESS) – Una donna di 85 anni è morta per arresto cardiaco a bordo di un volo Palermo-New York della compagnia Neos: il velivolo, decollato nel primo pomeriggio di ieri dall’aeroporto Falcone-Borsellino, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Gander, sull’isola di Terranova in Canada, ma nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare. L’aereo è rimasto fermo a Gander per poco più di un’ora, poi è ripartito per giungere a destinazione.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)