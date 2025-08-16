Cane lanciato dal viadotto Palermo-Sciacca, Ferrandelli “Ennesima crudeltà”

PALERMO (ITALPRESS) – “Stamane ho attivato tempestivamente la struttura di pronto intervento del canile municipale, dietro segnalazione della protezione civile presente in loco per servizio antincendio, al fine di recuperare un cane lanciato dal ponte della Palermo-Sciacca e precipitato in via Olio di Lino, località Palermo. Assistiamo all’ennesima crudeltà nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, in un bimestre estivo segnato da circa 450 abbandoni, a cui stiamo tenendo testa grazie alla dedizione e all’amore delle associazioni animaliste di volontariato, che coadiuvano la struttura del nostro canile municipale supportandoci nel mantenimento presso stalli personali e nelle relative procedure di adozioni. Su questo episodio parte un’indagine da parte del nucleo benessere animale della Polizia Municipale al fine di assicurare i responsabili di questo vile gesto alle autorità competenti. Non ci rassegneremo mai davanti la crudeltà e tempestivamente porteremo soccorso lì dove necessita la nostra azione – così commenta l’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli – “.

“Il cane si trova adesso presso il nostro presidio sanitario veterinario di via Tiro a Segno – prosegue Ferrandelli -, applicate le prime cure sta apparentemente bene nonostante il volo, probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e limitato le conseguenze e resterà sotto osservazione. Ringrazio la protezione civile, i vigili del fuoco e il servizio di pronto intervento del nostro settore benessere animale per la tempestività nell’azione di recupero e soccorso che anche in questo triste caso ha permesso di scongiurare il peggio”.

“La nostra polizia municipale seguirà con il solito zelo le indagini – ha concluso -, stiamo verificando la presenza di telecamere in loco, e chiediamo a quanti intorno alle ore 10:30 di oggi abbiano notato qualcosa o abbiano notizie utili alle indagini di contattarmi personalmente o di scrivere al nostro nucleo tramite la casella di posta spg.ba@comune.palermo.it”

– Foto Fabrizio Ferrandelli –

(ITALPRESS)