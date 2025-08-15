Per Calatafimi 2 milioni per sistemare il costone del Castello Eufemio

È stato ufficialmente assegnato il decreto di finanziamento da parte della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per un importo complessivo di 2.000.000 euro a favore del Comune di Calatafimi Segesta. Il finanziamento è destinato alla realizzazione dell’intervento denominato: “Intervento di messa in sicurezza del costone del Castello Eufemio sulla SP 12, via di fuga e area adiacente ai Ruderi del Castello”. L’atto prevede anche la nomina, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dell’OCDPC 1078/2024, del sindaco pro tempore Francesco Gruppuso come Soggetto Attuatore incaricato di seguire l’intero iter dell’intervento, dalla progettazione fino alla realizzazione.

Due anni di lavoro amministrativo

Il decreto rappresenta il frutto di oltre due anni di lavoro dell’attuale amministrazione, che aveva richiesto le somme con Delibera di Giunta dopo la dichiarazione di calamità naturale conseguente all’incendio del 2023. Il finanziamento è stato interamente riconosciuto dalla Protezione Civile, sia a livello regionale che nazionale. Con l’adozione del decreto, si apre ufficialmente la fase di progettazione, che sarà seguita dalla gara d’appalto e dall’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell’area del Castello Eufemio, patrimonio storico e culturale del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Gruppuso, dalla Giunta Municipale e dall’intera maggioranza consiliare, che hanno voluto ringraziare pubblicamente il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il direttore generale Salvo Cocina e l’ingegnere Stefano Bonaiuto per il lavoro svolto e il supporto fornito nell’iter burocratico, su impulso dell’amministrazione comunale.

Un tassello nella strategia di messa in sicurezza del territorio

Il sindaco Gruppuso ha voluto ricordare come questo finanziamento si aggiunga ad altri interventi già avviati sul territorio comunale:

Messa in sicurezza dell’area Tiro a Segno : finanziamento di 1.100.000 euro , attualmente in fase di realizzazione;

: finanziamento di , attualmente in fase di realizzazione; Messa in sicurezza dell’area a monte del Viadotto Sasi: stanziati 400.000 euro, attualmente in fase di gara.