Jashari “Essere qui al Milan è un sogno che si realizza”

“Sono il primo giocatore di origini albanesi a giocare qui al Milan. Anche questo è un motivo di orgoglio. Devo dire un grande grazie a Tare, che è albanese. Cominciamo qui un nuovo ‘ciclo albanesè. Il direttore mi ha dato fiducia sin dall’inizio della trattativa, dicendomi che ce l’avrebbe fatta e che avrebbe lottato per portarmi qui a Milano“, ha detto ancora l’elvetico.
“Come ho già detto, uno dei miei punti di riferimento è Pirlo. Ha iniziato giocando trequartista e poi è stato arretrato, un pò come è successo a me. Quando ero piccolo sono venuto a vedere il Milan allo stadio. Sono cresciuto sognando di fare il calciatore, guardando e parlando sempre dei rossoneri e del Barcellona. In questo club ci sono stati tanti giocatori fantastici: anche adesso ci sono grandi calciatori, sono orgoglioso di vestire la loro stessa maglia. Giocare e allenarmi al fianco di un Pallone d’Oro come Modric mi aiuterà tanto: cercherò di godermela e di crescere con lui”, ha concluso il neo rossonero.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).