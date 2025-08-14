Il campo sportivo di San Vito Lo Capo avrà finalmente una tribuna: sono stati infatti avviati i lavori per la realizzazione dell’opera. La nuova tribuna divisa in due moduli consentirà di accogliere appassionati e genitori che seguono le partite e gli allenamenti dei ragazzi. La tribuna, modulare prefabbricata con elementi in acciaio zincato, più scalette d’accesso e copertura, sarà collocata sul lato ovest del campo di calcio e sarà fissata su di una soletta di cemento di 30 cm e potrà ospitare all’incirca 500 spettatori.“La cura del territorio passa anche dalle strutture sportive, che sono punti d’aggregazione di straordinaria importanza per la comunità” dichiara il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Catalano insieme all’assessore allo Sport Leonardo Sieli .

“Nessun intervento è di semplice realizzazione, dal punto di vista economico e tecnico, quando si tratta di rinnovare strutture realizzate con norme diverse da quelle in vigore oggi. Ciò non toglie che l’intenzione dell’Amministrazione comunale sia quella di proseguire con gli interventi a sostegno dello sport. Con la realizzazione di questi progetti esecutivi, il Comune di San Vito Lo Capo vuole mettere fine ad un annoso problema che si è procrastinato nel tempo ed intraprende una nuova fase di sviluppo infrastrutturale e sociale, fondamentale per il miglioramento e la valorizzazione delle aree sportive del nostro territorio – dichiara il Sindaco Francesco La Sala -. Contestualmente, alla realizzazione delle tribune si sta lavorando al progetto del Palazzetto dello Sport al fine di rafforzare il nostro sistema di strutture sportive e per il benessere della comunità, con un’attenzione particolare verso la crescita delle giovani generazioni e la promozione della cultura sportiva”.