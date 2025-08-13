A Petrosino e Mazara niente raccolta rifiuti porta a porta il giorno di Ferragosto

A Petrosino Mazara niente raccolta porta porta Ferragosto. Nella giornata del 15 agosto, in occasione della festività, il servizio di raccolta porta a porta sarà sospeso in tutto il territorio petrosileno e il Centro di Raccolta rimarrà chiuso. Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 16 agosto con la raccolta dell’organico, secondo il consueto calendario. La cittadinanza quindi non dovrà esporre i rifiuti durante il giorno di sospensione e a conferire correttamente a partire dalla ripresa del servizio. A Mazara, l’Ufficio comunale del Settore Ambiente ha reso noto che venerdì 15 agosto il porta a porta dei rifiuti non verrà svolto e la raccolta dell’umido/organico verrà pertanto rinviato, come da calendario, a lunedì 18 agosto. Pertanto non dovranno essere esposti i mastelli il 14 agosto.