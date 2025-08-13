Il Circolo Velico di Marsala si conferma leader nella vela _ VIDEO

La stagione sportiva 2025 del Circolo Velico di Marsala si conferma un trionfo di successi e promozione della vela giovanile, con risultati eccezionali e un’attività che coinvolge atleti di alto livello e numerosi giovani talenti. Il punto più luminoso della stagione è stato il successo ai Campionati Nazionali Giovanili svoltisi a Crotone dal 26 al 30 luglio 2025, dove i giovani atleti del Circolo si sono distinti con risultati di grande rilievo. Matteo Curatolo si è laureato campione italiano nella classe Optimist, mentre tra le ragazze si è distinta Di Gerlando, che ha ottenuto il primo posto femminile. Questi risultati testimoniano la qualità della scuola vela di Marsala e l’impegno nella formazione dei giovani atleti. Oltre alle competizioni nazionali, il Circolo Velico Marsala ha ospitato eventi di rilievo come il raduno tecnico di alta specializzazione della classe ILCA, guidato dalla campionessa olimpica Monica Azon. Il raduno ha visto una partecipazione internazionale e ha rappresentato un’importante occasione di crescita tecnica per i partecipanti, valorizzando le condizioni di vento ideali delle acque di Marsala e rafforzando la vocazione sportiva del circolo. A giugno, inoltre, si è tenuta la tradizionale Capo Boeo’s Cup, giunta alla 48° edizione, un evento storico e prestigioso nell’ambito della vela giovanile siciliana. La regata ha visto la partecipazione di circa 100 giovani velisti provenienti da tutta la Sicilia, un momento non solo competitivo ma anche di inclusione sociale e promozione del territorio. L’iniziativa “Vela per tutti”, promossa dal Circolo Velico Marsala, ha ribadito l’impegno del club nell’avvicinare i giovani alla vela, con un’attenzione particolare ai valori educativi, ambientali e sociali.

La stagione 2025 conferma quindi il Circolo Velico Marsala come un punto di riferimento per la vela in Sicilia, capace di combinare tradizione, eccellenza sportiva e inclusione, con uno sguardo rivolto al futuro e alla crescita dei nuovi campioni del mare. Questi risultati e iniziative valorizzano non solo il Circolo Velico, ma anche la città di Marsala, contribuendo a consolidare la sua immagine come polo della vela giovanile e dello sport nautico di alta qualità. Il Circolo invita la cittadinanza a continuare a sostenere i suoi atleti e a partecipare agli eventi che coniugano sport, natura e cultura marinaresca, portando entusiasmo e orgoglio in tutta la comunità locale.