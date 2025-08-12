Musiche sotto le stelle: omaggio a Lucio Dalla a Marsala

La rassegna di Musica d’Autore “Musiche sotto le stelle” illumina l’estate marsalese con un imperdibile evento dedicato a uno dei più grandi esponenti della musica italiana: Lucio Dalla. L’appuntamento è fissato per lunedì 18 agosto alle ore 21:30, nell’accogliente cornice dell’Auditorium Don Bosco di Marsala, in vicolo Stovigliai.



La serata vede la partecipazione di tre musicisti d’eccezione:

– Peppe Laco La Commare (cantante): voce e interprete, sarà l’anima dell’omaggio a Lucio Dalla, interpretando con passione e rispetto il vasto repertorio del cantautore bolognese. Il pubblico avrà modo di emozionarsi grazie alla sua intensa capacità comunicativa e al suo timbro unico, capaci di evocare ricordi e suggestioni legate alle più celebri canzoni di Dalla.



– Giuseppe Clementi (tastiere): professionista apprezzato per la sua versatilità e sensibilità musicale, avrà il compito di accompagnare i brani immortali di Lucio Dalla con le note calde e profonde del pianoforte. La sua esperienza garantirà un supporto essenziale all’intera performance.



– Sal Cacciatore (tromba): il contributo di Cacciatore aggiunge un tocco di raffinata eleganza e intensità. La tromba, strumento dal grande fascino, promette di arricchire gli arrangiamenti con solo e intermezzi che renderanno omaggio alla ricchezza melodica dell’opera di Lucio Dalla.



L’omaggio è organizzato con il patrocinio e il sostegno della “Batticuore Batti Onlus”, a cui è possibile contribuire donando il 5X1000 (codice fiscale indicato in locandina). Il biglietto d’ingresso ha un prezzo unico di 15€ più diritti di prevendita, acquistabile sia online su Boxol.it che presso il Bar Diego di Corso Gramsci, 9 a Marsala.



“Musiche sotto le stelle” si propone come una delle principali occasioni dell’estate marsalese per riscoprire la poesia, l’originalità e la profondità delle canzoni di Lucio Dalla. Grazie alla sensibilità di Giuseppe Clementi, alla voce di Peppe La Commare e al fascino della tromba di Sal Cacciatore, il pubblico sarà trasportato in un viaggio musicale che celebra la canzone d’autore italiana.



Marsala si conferma scenario ideale per accogliere eventi di qualità, capaci di coinvolgere residenti e turisti. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura, che desiderano trascorrere una serata immersi nella magia delle stelle, delle note e della poesia. E’ un evento firmato dalla Peralta Production. Media partner le testate ItacaNotizie, Marsala C’è e LoftCultura.



***



Marsala, Auditorium Don Bosco (vicolo Stovigliai, TP)

Lunedì 18 agosto, ore 21:30



Prevendita: Boxol.it e Bar Diego – Corso Gramsci, 9 Marsala

Info 347.6235052 / 328.5691414





